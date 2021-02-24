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09:28 24.02.2021

Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ "Золотое" и "Счастье", но российская сторона вновь не открыла пропуск

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Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ "Золотое" и "Счастье", но российская сторона вновь не открыла пропуск

Российская сторона вновь отказала в открытии контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Луганской области после того, как украинская сторона предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через КПВВ "Золотое" и "Счастье".

"Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 7.40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый - в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны", - сообщается на странице украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Facebook в среду.

В связи с этим украинская сторона ждет соответствующей оценки таким решениям со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.

В украинской делегации расценивают сложившуюся ситуацию как неспособность российской делегации "различить разницу между делами и словами". "На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан (содержащихся в заложниках на оккупированных территориях). Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированные территории и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября", - подчеркивается в сообщении.

 

 

Теги: #автобусы #кпвв #отказ
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