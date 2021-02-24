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09:19 24.02.2021

Более 8 тыс. случаев коронавируса выявили в ФРГ за сутки

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Более 8 тыс. случаев коронавируса выявили в ФРГ за сутки

Свыше 8 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Германии за минувшие сутки, сообщили европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха.

Днем ранее этот показатель составил около 5 тыс. Общее число случаев заболевания коронавирусом за время пандемии в ФРГ превысило 2,4 млн.

За минувшие 24 часа в Германии от последствий COVID-19 скончались 422 человека. В общей сложности с начала вспышки коронавируса в стране зарегистрировано 68,3 тыс. летальных исходов от COVID-19.

В понедельник сотни тысяч немецких школьников вернулись к учебному процессу в школах, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Большинство школ ввели меры предосторожности, направленные на снижение вероятности заражения коронавирусом. В ряде школ классы поделили наполовину, а также обязали учащихся носить маски вне учебных аудиторий. В Берлине ученики начальной школы должны будут носить маски и во время занятий. В Саксонии классы поделили на небольшие группы.

 

Теги: #covid_19 #фрг
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