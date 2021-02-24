Южная Корея 26 февраля начинает вакцинацию от COVID-19 с медработников

Партии вакцины AstraZeneca от коронавируса, произведенной в Южной Корее, в среду начинают поступать от завода-изготовителя на склад под Сеулом в рамках подготовки к кампании по вакцинации населения, стартующей на этой неделе, сообщают местные СМИ.

Премьер-министр страны Чон Се Гюн на заседании правительства сказал: "Мы начинаем первую историческую вакцинацию в пятницу, а вакцины будут выпущены сегодня. Это первый шаг, который приведет нас к долгожданному возвращению к нормальной жизни".

Он отметил: "Правительство тщательно готовит весь процесс прививок - от отгрузки и транспортировки до распределения, вакцинации и управления побочными реакциями, чтобы общественность могла уверенно получать прививки".

Первыми будут вакцинированы медицинские работники. Южная Корея планирует привить к июлю 10 млн человек из категорий высокого риска, а к ноябрю достичь коллективного иммунитета.

По состоянию на среду, запасов вакцины AstraZeneca достаточно, чтобы привить примерно 750 тыс. человек, отмечают южнокорейские СМИ.