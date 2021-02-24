Разумков встретился с послом КНР в Украине Сяньжуаном

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился во вторник с послом Китайской Республики в Украине Фань Сяньжуаном, сообщила пресс-служба аппарата Рады.

Как сообщается, во время встречи стороны уделили внимание обсуждению экономического сотрудничества между двумя странами. Разумков подчеркнул, что Украина неизменно поддерживает позицию всестороннего углубления отношений с Китаем.

"Немногие страны могут похвастаться ростом экономики в прошлом году. Экономика Китая первая пострадала от коронавируса, но вы успешно прошли этот вызов", - отметил спикер.

Также он поблагодарил Китай за оказанную помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19.