События

08:35 24.02.2021

В Луганской области в результате обстрелов российскими наемниками позиций ВСУ погиб мирный житель

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В Луганской области в результате обстрелов российскими наемниками позиций ВСУ погиб мирный житель

За минувшие сутки в результате обстрелов российскими наемниками позиций Вооруженных сил Украины у Хутора Свободного в Луганской области погиб мирный житель, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня и кроме обстрелов наших позиций с запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Свободному, что на Луганщине. Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался", - сообщили в пресс-центре ООС утром в среду.

В штабе подчеркнули, что "такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей".

Также в штабе добавили, что собранные в полном объеме материалы направят в Северодонецкое СБУ для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины (террористический акт). 

Теги: #жертва #украина #обстрелы #луганская_область
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