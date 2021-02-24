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08:19 24.02.2021

В Украине за сутки 5 850 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 645 человек

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В Украине за сутки 5 850 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 645 человек

 

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 5 850 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 3 645 человек, умерли 152 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 850 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 февраля 2021 года. В частности, заболели 316 детей и 271 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 049 человек, летальных случаев – 152, выздоровели – 3 645 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 23февраля сообщалось о 4 182 новых случаях инфицирования COVID-19, 22 февраля было 3 206 случаев, 21 февраля - 4 489 новых больных коронавирусом, 20 февраля сообщалось о 6 295 случаях заболевания COVID-19, 19 февраля министр информировал о 6 531 новых случаях инфицирования, 18 февраля было зафиксировано 6 237 случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях, 16 февраля - 3 143 новых случаев, 15 февраля - 2 332 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 317 694 человека, 25 461 человек - умерли, выздоровели – 1 155 422 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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