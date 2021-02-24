С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины, потерь нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В штабе ООС также подчеркнули, что за прошедшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Зайцево наемники открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один - получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов наемники открывали огонь неподалеку Шумел, а у Причепиловки и Катериновки - из стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновский противник совершил по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово - с автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовки Второй враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.