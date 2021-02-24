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07:29 24.02.2021

США не считают санкции единственным способом повлиять на ситуацию с "Северным потоком - 2"

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США не считают санкции единственным способом повлиять на ситуацию с "Северным потоком - 2"

США будут работать с союзниками и партнерами по ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2" и не рассматривают санкции как единственный способ на нее повлиять, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Санкции - только один из многих важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности, поэтому мы также будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить энергетическую безопасность Европы", - заявила Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о "Северном потоке - 2".

Псаки напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект газопровода "плохой идеей".

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений прежней администрации США.

Теги: #сша #россия #газопровод
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