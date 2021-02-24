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04:36 24.02.2021

Притула призывает ускорить процесс присвоения харьковской школе имени Даниила Дидика

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Притула призывает ускорить процесс присвоения харьковской школе имени Даниила Дидика

Украинский телеведущий, волонтёр, член партии "Голос" Сергей Притула призывает власть Харькова ускорить процесс присвоения специализированной школе №11 имя 15-летнего общественного активиста Даниила Дидика, погибшего вследствие теракта во время Марша единства в 2015 году.

"Мы призываем в который раз всех, от кого это зависит, сделать все возможное как можно быстрее для того, чтобы память о Дане была увековечена не только в творчестве отделанных коллективов, в определенных проектах, но и чтобы на фасаде школы, где он учился была мемориальная доска, а сама школа носила его имя," - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Притула в Харькове 23 февраля помогал организовать акцию памяти Даниила Дидика.

Даниил Дидик - 15-летний общественный активист, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. Он, как участник фанатского и патриотического движения в Харькове, выступал в защиту единства и независимости Украины после начала агрессии России против украинского государства в 2014 году, принимал участие во всех акциях за целостность страны.

Во время мероприятий по случаю годовщины Революции Достоинства, 22 февраля 2015 гола, в Харькове проходило шествие в поддержку единства Украины, в котором принимал участие активист. Вскоре после начала шествия произошел взрыв. Вследствие происшествия Дидик получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к коме. Активист умер на следующий день, 23 февраля, не приходя в сознание. Также от взрыва мины, заложенной боевиками, погибли еще трое участников шествия: Николай Мельничук (18 лет), Вадим Рыбальченко (37 лет), Игорь Толмачев (52 года).

Теги: #школа #украина #харьков #притула
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