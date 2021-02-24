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02:37 24.02.2021

Пашинян подтвердил сведения о применении комплекса "Искандер" в Нагорном Карабахе

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Пашинян подтвердил сведения о применении комплекса "Искандер" в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сведения о применении оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, однако усомнился в его эффективности.

В интервью новостному сайту "1in.am", комментируя по просьбе журналиста заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить "Искандер" на четвертый день войны, Пашинян ответил: "Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: "Не знаю... Может, оружие 80-х".

В середине ноября 2020 года генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

"Искандер" во время войны был применен. Не могу сказать, где", - сказал Акопян журналистам.

Позднее в СМИ появились сведения, что ОТРК "Искандер" был задействован армянской стороной в последние дни войны в направлении города Шуши.

Комплексы "Искандер" были показаны в Армении на военном параде в 2016 году.  

Теги: #оружие #карабах #армения #премьер
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