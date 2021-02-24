Украина согласовала с Эфиопией ветсертификат для экспорта яиц

Компетентные органы Украины и Эфиопии согласовали форму сертификата для экспорта столовых яиц из Украины в Эфиопию, сообщила Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на сайте во вторник.

По ее данным, служба также работает над открытием рынков Ганы, Марокко, Алжира, Анголы и Южно-Африканской республики для экспорта столовых яиц и яичной продукции.

Форму сертификата здоровья на экспорт в Эфиопию Госпродпотребслужба разместила на своем сайте.

Как сообщалось, экспорт яиц из Украины за 2020 год снизился на 22,1% в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом – до 107 тыс. тонн, а в долларовом выражении на 13,1% - до $97 млн.