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08:53 24.02.2021

Экономическим приоритетом Посольства Украины в Израиле является продвижение украинского бизнеса - посол Корнийчук

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Приоритетом Посольства Украины в Израиле является активизация межрегионального сотрудничества и продвижение интересов в Израиле малого и среднего бизнеса Украины. Об этом посол Евгений Корнийчук заявил в ходе ZOOM-конференции «ЗСТ Украины с Израилем: новые возможности и перспективы для бизнеса», сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Посол указал приоритетами активизацию межрегионального сотрудничества и продвижение интересов в Израиле малого и среднего бизнеса Украины путём консультирования по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества и специфики израильской экономики, организации профессиональных туров на профильные объекты в Израиле, участия в выставочно-ярмарочных и других презентационных и тематических мероприятиях, поиска партнёров», - говорится в сообщении.

Глава диппредставительства отметил «перспективность экономической составляющей отношений Украины с Израилем» на фоне вступления в силу Соглашения о ЗСТ, а также с учётом изменений стратегического характера в регионе, прежде всего нормализации отношений Израиля с рядом стран арабского мира.

Евгений Корнийчук также анонсировал организацию ряда двусторонних онлайн и оффлайн мероприятий (саммиты, вебинары, презентации и т.д.), региональные/отраслевые road show в Украине и Израиле по темам: пищевая промышленность, сельское хозяйство, недвижимость, ИТ, образование, медицина, туризм.

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Интерфакс-Украина
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