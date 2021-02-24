Одесский прокурор Костенко считает, что позиция обвинения в деле Стерненко вполне обоснована

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко считает, что позиция обвинения при рассмотрении дела активиста Сергея Стерненко полностью обоснована, доказательства были достаточными для вынесения приговора.

"Суд вынес приговор по делу Стерненко на основании предъявленного прокуратурой обвинения, которое мы смогли в общем процессе, как того требует действующее законодательство, доказать. Суд принял обвинительное заключение, которое пока не вступило в законную силу. Оно еще должно быть исследовано, согласно законодательству, в апелляционном и кассационном порядке", - заявил Костенко в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

По его словам, все эти процедуры строго соблюдаются, и это является свидетельством того, что Украина является правовым государством, в котором можно поднимать вопросы как о совершении преступления, так и о невиновности. Прокуратура следит, чтобы все процедуры были соблюдены в полном объеме.

Отмечается, что сторона обвинения предоставила доказательства виновности лиц, обоснованные утверждения в обвинительном акте, которые судом признаны надлежащими, допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора. Областная прокуратура будет изучать вынесенный приговор с тем, чтобы права на защиту были соблюдены в полной мере, и определять наши дальнейшие действия в соответствии с законодательством.

Также Костенко отметил, что это должно происходить в рамках требований к выражению гражданской позиции. А давление на суд недопустимо.

"Я уверен в том, что в дальнейшем прокуратура останется на той позиции, что нельзя обжаловать судебное решение за пределами законной процедуры, как того требует Конституция Украины как правового государства", - резюмировал Костенко.

Как сообщалось, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.