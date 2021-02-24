На Донбассе снайпер ранил украинского бойца

На Донбассе в результате обстрела снайпером позиций Вооруженных сил Украины ранен украинский боец, сообщил Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Фейсбуке.

"23 февраля недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении вечером во вторник.

Как отмечается, бойца госпитализировали, а о действиях российских наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации по вопросам прекращения огня.