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23:02 23.02.2021

Протестующие на Банковой объявили о бессрочной акции протеста с субботы

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Протестующие на Банковой объявили о бессрочной акции протеста с субботы

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса президента объявили о бессрочной акции протеста с субботы.

"Однако власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко будет не на свободе", - сообщается на странице активиста Стерненко в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что митингующие будут находиться на Банковой "столько, сколько нужно".

Также активист анонсировал митинг у здания Офиса президента в 12.00 субботы, 27 февраля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 23.00 вторника у здания Офиса президента все еще остается какое-то количество протестующих, однако большинство пришедших на акцию уже разошлись.

Между тем, правоохранителей меньше не стало, они все также держат кордоны у входа на территорию ОПУ.

Обстановка в настоящее время спокойная, каких-либо инцидентов не происходит.

Теги: #банковая #украина #акция_протеста
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