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21:29 23.02.2021

Президент Молдовы отказалась выполнять решение КС, решила добиваться досрочных парламентских выборов

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Президент Молдовы отказалась выполнять решение КС, решила добиваться досрочных парламентских выборов

Президент Молдовы Майя Санду отказалась подчиняться решению Конституционного суда и намерена добиваться досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление Санду сделала на брифинге во вторник поздно вечером, комментируя решение Конституционного суда, который признал неконституционным ее указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра.

Конституционный суд постановил, что в Молдове законно сформировано парламентское большинство партии социалистов и партии "Шор", которое насчитывает 54 депутата. Согласно решению суда, президент обязан назначить кандидата на пост премьера, предложенного парламентским большинством. В то же время суд призвал президента и парламентские фракции провести консультации, чтобы преодолеть кризисную ситуацию.

Санду не стала критиковать решение КС, отметив, что оно было бы нормальным в нормальной ситуации. "Но мы не находимся в нормальной ситуации. Мы находимся почти в такой же ситуации, как было в 2015-2016 гг., когда олигарх Владимир Плахотнюк создал карманное большинство в парламенте и утвердил правительство. После этого он полностью захватил государство, установил авторитарный режим, аннулировал выборы, процветала коррупция, бедность, захват бизнеса", - заявила Санду.

"Режим Плахотнюка был свергнут, но деолигархизацию осуществить не удалось, так как в этом парламенте, избранным по правилам Плахотнюка, нет достаточного числа депутатов, готовых бороться с коррупцией", - сказала президент.

"Парламент превратился в политический базар, где покупают и продают депутатов. Они отправили в отставку свое правительство, а теперь говорят о том, что хотят спасать страну. Я им не верю! Страну нужно спасать от воров!" - заявила Санду.

Она напомнила, что в ходе недавних президентских выборов обещала гражданам добиться досрочных выборов. "И меня поддержал миллион граждан. Я не могу наблюдать, как братство уголовников хочет сохранить власть в нынешнем парламенте. Я отвечаю перед гражданами и буду добиваться того, что обещала им - досрочных выборов. А депутатов, которые еще имеют уважение к своим избирателям, я прошу набраться смелости и согласиться идти на досрочные выборы", - сказала Санду.

Она не ответила на вопросы журналистов о дальнейших действиях, но дала понять, что не будет выдвигать на пост премьера предложенную парламентским большинством кандидатуру, как того требовал Конституционный суд.

По закону президент обязан выдвинуть кандидатуру премьер-министра в случае, если ее выдвигает официально оформленное парламентское большинство в количестве не менее 51 депутата. Однако в Конституции не предусмотрены санкции против президента в случае несогласия с позицией парламентского большинства.

Теги: #молдова
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