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21:29 23.02.2021

В Киеве протестующие продолжают попытки пройти к Офису президента, им препятствуют правоохранители

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В Киеве протестующие продолжают попытки пройти к Офису президента, им препятствуют правоохранители

Возле Офиса президента Украины в центре Киева участники акции протеста против приговора активисту Сергею Стерненко продолжают попытки преодолеть кордоны правоохранителей и пройти к зданию ОПУ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с начала силового противостояния протестующие предприняли несколько попыток прорваться к ОПУ, однако правоохранители каждый раз оттесняли их.

В начале противостояния протестующие распылили слезоточивый газ в сторону силовиков из газовых баллончиков и некоторые время забрасывали правоохранителей петардами и файерами. В ответ силовики также несколько раз применяли слезоточивый газ.

Вместе с тем, в сторону силовиков время от времени летят куски льда.

Собравшиеся продолжают скандировать "Пропускай!", "Ганьба!" и "Зелю геть!".

Прибывшие на место стычки медики затруднились сообщить агентству, есть ли в результате противостояния пострадавшие.

Вместе с тем, как передает корреспондент агентства, одному из пытавшихся прорваться через правоохранителей протестующих стало плохо: его оттаскивали из толчеи другие активисты.

По состоянию на 21:25 вторника люди не расходятся, обстановка возле ОПУ остается напряженной.

Протестующие отобрали у правоохранителей шлем и подожгли его.

По состоянию на 21:30 часть людей начала покидать митинг.

Теги: #киев #митинг #офис_президента
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