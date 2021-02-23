События

21:01 23.02.2021

США понадобится время для принятия мер в ответ на недружественные действия РФ

3 мин читать
США понадобится время для принятия мер в ответ на недружественные действия РФ

Вашингтон не успеет до конца февраля подготовить меры в ответ на хакерскую атаку на американские федеральные ведомства и другие "злонамеренные" действия со стороны Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Конец этого месяца - не за горами, это слишком сжатые сроки", - сказала Псаки во вторник, отвечая на вопрос, может ли ответ США на "ряд злонамеренных действий" России быть дан уже в феврале.

Она подчеркнула, что Белый дом хочет дать своей команде необходимое время для работы над ответными мерами. По ее словам, Вашингтон "оставляет за собой право ответить тогда, когда посчитает нужным".

"Лучший прогноз, который я могу дать, - на эту работу уйдут недели, а не месяцы", - сказала Псаки.

Ранее на этой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства. "Мы подготовим ответные меры за недели, а не за месяцы", - сказал он в эфире телеканала CBS, говоря об атаке, в проведении которой Вашингтон подозревает Россию. При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций. "Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идёт не только о санкциях", - пояснил он.

Ранее в феврале заместитель советника президента США по нацбезопаности Энн Ньюбергер заявила, что Белый дом пока не определил, кто стоит за масштабной хакерской атакой на компанию SolarWinds. "Разведслужбы продолжают выяснять, кто стоит за этим. Пока этот процесс не будет завершен, я буду говорить, что за атакой стоят... действующие лица, вероятно, российского происхождения", - сказала она журналистам на брифинге в Вашингтоне.

По словам советника президента, от атаки пострадали девять федеральных ведомств США, а также - около сотни частных компаний.

О планах американской администрации ввести санкции в отношении России в связи с кибершпионажем за компанией Solarwinds сообщило и американское издание The Washington Post.

"Администрация Байдена занимается подготовкой санкций и других мер для того, чтобы наказать Москву за кибершпионаж в отношении SolarWinds, а также за почти фатальное отравление лидера российской оппозиции", - цитирует The Washington Post чиновников, знакомых с сутью дела.

"Администрация называет операцию в отношении SolarWinds необдуманной и, потенциально подрывной. Это позволит не делать сравнений между российским хакерством и разведывательными действиями, которые также проводят и США, и ввести санкции против тех, кто ответственен за это", - отмечает издание.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Президент США Джо Байден в декабре обещал не оставлять без ответа эту серию кибератак. При этом он выразил недовольство в связи с тем, что его предшественник Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками и не воспрепятствовал их проведению.

Байден тогда подчеркнул, что, когда США окончательно определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ.

 

Теги: #сша #россия #меры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 23.02.2021
США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

20:09 23.02.2021
Сенат США утвердил Линду Томас-Гринфилд постпредом при ООН

Сенат США утвердил Линду Томас-Гринфилд постпредом при ООН

17:56 23.02.2021
Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США в сфере борьбы с коррупцией

Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США в сфере борьбы с коррупцией

15:57 23.02.2021
Восемнадцать европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США - газета

Восемнадцать европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США - газета

09:38 23.02.2021
Индейский вождь потребовал от Jeep прекратить использовать наименование Cherokee для марки автомобиля

Индейский вождь потребовал от Jeep прекратить использовать наименование Cherokee для марки автомобиля

05:53 23.02.2021
Причиной разрушения двигателя Boeing 777-200 в воскресенье могла стать усталость металла – ведомство

Причиной разрушения двигателя Boeing 777-200 в воскресенье могла стать усталость металла – ведомство

00:50 23.02.2021
Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

19:49 22.02.2021
ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

19:24 22.02.2021
США и ЕС должны больше работать вместе над разрешением конфликтов в соседних странах, включая Украину – обсуждение Блинкена с министрами ЕС

США и ЕС должны больше работать вместе над разрешением конфликтов в соседних странах, включая Украину – обсуждение Блинкена с министрами ЕС

19:10 22.02.2021
Санкции против РФ должны коснуться тех, кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и за приговор Навальному - Боррель

Санкции против РФ должны коснуться тех, кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и за приговор Навальному - Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вспышка новых случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению

Под офисом президента в Киеве начались стычки протестующих против приговора Стерненко с правоохранителями, распылили слезоточивый газ

Правоохранители перекрыли подход к Офису президента, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко

Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений – указ

Зеленский: вакцинация должна начаться как можно быстрее и быть добровольной

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Молдовы отказалась выполнять решение КС, решила добиваться досрочных парламентских выборов

Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

Вспышка новых случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению

Под офисом президента в Киеве начались стычки протестующих против приговора Стерненко с правоохранителями, распылили слезоточивый газ

Зеленский подписал закон, совершенствующий процедуру избрания руководителей вузов

Суд взял под стражу подозреваемого в сборе для спецслужб РФ закрытой информации об украинской бронетехнике

В МВД внедряют систему "Connect Pro", которая позволит украинцам с нарушением слуха полноценно пользоваться сервисами министерства – Геращенко

Дело о вымогательстве $100 тыс у харьковского пластического хирурга направлено в суд - полиция

Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к наступлению

Украина призвала ООН оценить экологический ущерб на временно оккупированных территориях Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА