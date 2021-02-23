США понадобится время для принятия мер в ответ на недружественные действия РФ

Вашингтон не успеет до конца февраля подготовить меры в ответ на хакерскую атаку на американские федеральные ведомства и другие "злонамеренные" действия со стороны Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Конец этого месяца - не за горами, это слишком сжатые сроки", - сказала Псаки во вторник, отвечая на вопрос, может ли ответ США на "ряд злонамеренных действий" России быть дан уже в феврале.

Она подчеркнула, что Белый дом хочет дать своей команде необходимое время для работы над ответными мерами. По ее словам, Вашингтон "оставляет за собой право ответить тогда, когда посчитает нужным".

"Лучший прогноз, который я могу дать, - на эту работу уйдут недели, а не месяцы", - сказала Псаки.

Ранее на этой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства. "Мы подготовим ответные меры за недели, а не за месяцы", - сказал он в эфире телеканала CBS, говоря об атаке, в проведении которой Вашингтон подозревает Россию. При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций. "Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идёт не только о санкциях", - пояснил он.

Ранее в феврале заместитель советника президента США по нацбезопаности Энн Ньюбергер заявила, что Белый дом пока не определил, кто стоит за масштабной хакерской атакой на компанию SolarWinds. "Разведслужбы продолжают выяснять, кто стоит за этим. Пока этот процесс не будет завершен, я буду говорить, что за атакой стоят... действующие лица, вероятно, российского происхождения", - сказала она журналистам на брифинге в Вашингтоне.

По словам советника президента, от атаки пострадали девять федеральных ведомств США, а также - около сотни частных компаний.

О планах американской администрации ввести санкции в отношении России в связи с кибершпионажем за компанией Solarwinds сообщило и американское издание The Washington Post.

"Администрация Байдена занимается подготовкой санкций и других мер для того, чтобы наказать Москву за кибершпионаж в отношении SolarWinds, а также за почти фатальное отравление лидера российской оппозиции", - цитирует The Washington Post чиновников, знакомых с сутью дела.

"Администрация называет операцию в отношении SolarWinds необдуманной и, потенциально подрывной. Это позволит не делать сравнений между российским хакерством и разведывательными действиями, которые также проводят и США, и ввести санкции против тех, кто ответственен за это", - отмечает издание.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Президент США Джо Байден в декабре обещал не оставлять без ответа эту серию кибератак. При этом он выразил недовольство в связи с тем, что его предшественник Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками и не воспрепятствовал их проведению.

Байден тогда подчеркнул, что, когда США окончательно определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ.