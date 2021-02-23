Вспышка новых случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению

Вспышка новых случаев заболевания COVID-19 в Ивано-Франковской области, где с 26 февраля будет введен "красный" уровень эпидемической опасности, носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, заявляет главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"С 26 февраля в Ивано-Франковской области будет введен "красный" уровень эпидемической опасности и внедрены усиленные ограничительные меры. Такое решение приняла сегодня комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС….Сейчас в области зарегистрирован самый высокий коэффициент обнаружения новых случаев среди общего количества исследований - он держится на уровне 25-27%, уровень госпитализаций в течение последней недели вдвое превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тыс. населения", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что также Ивано-Франковская область остается единственным регионом в стране, где занятость коек с кислородом превышает 50% даже с учетом уже дополнительно развернутых коек.

По словам главного санврача Украины, тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными и недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%.

"Ежедневно в "ковидни" больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Это означает, что нагрузка на систему здравоохранения Ивано-Франковской области остается стабильно высокой. Сейчас вспышка носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области, также попадают в тройку наиболее растущих регионов", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщалось, ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

Ивано-Франковской областной государственной администрации поручено организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, при наличии у лица респираторных симптомов или повышенной температуры тела организовать направление таких лиц в учреждения здравоохранения области для проведения дифференциальной диагностики.

Кроме того, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручено проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных громадах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Также им поручено рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.

Среди прочего Комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры разработать изменения в постановления правительства, после которых наберут силу дополнительные ограничения:

- до 26 февраля 2021 года принять меры по корректировке графиков движения регулярных и не регулярных перевозок межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

- запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 года в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.