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20:32 23.02.2021

Зеленский подписал закон, совершенствующий процедуру избрания руководителей вузов

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Зеленский подписал закон, совершенствующий процедуру избрания руководителей вузов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на усовершенствование процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба президента, закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования" совершенствует процесс избрания руководителя учреждения высшего образования путем введения второго тура выборов. Также уточняется процедура установления результатов выборов, и конкретизируются условия для проведения повторного конкурса на замещение должности руководителя вуза.

В частности, закон дополняет статью 42 закона "О высшем образовании" положениями, согласно которым в случае, если в выборах руководителя вуза приняли участие две или более кандидатур, и ни одна из них не набрала более 50% голосов, на седьмой день проводится второй тур выборов между двумя кандидатами, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Если выбранная по конкурсу кандидатура не прошла специальную проверку, в течение недели после окончания спецпроверки объявляется новый конкурс на замещение должности руководителя вуза.

В случае если выборы признаны несостоявшимися, или ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов, в течение недели со дня установления результатов выборов объявляется новый конкурс.

"Таким образом обеспечивается волеизъявление трудового коллектива, качество избирательного процесса, устраняются коррупционные риски, возникающие при назначении исполняющего обязанности руководителя учреждения высшего образования, а также многочисленные проблемные вопросы об условиях и порядке избрания и назначения на должность его руководителя", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Теги: #зеленский #указ #вузы
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