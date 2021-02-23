Суд взял под стражу подозреваемого в сборе для спецслужб РФ закрытой информации об украинской бронетехнике

Суд избрал меру пресечения харьковчанину, подозреваемому в госизмене (ч.1 ст.111 УК Украины).

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 1 млн.135 тыс.грн", - сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Как сообщалось, контрразведка СБУ под процессуальным руководством облпрокуратуры задержала в Харькове агента российской военной разведки, получившего задание получить для спецслужб РФ техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".

По данным спецслужбы, гражданина Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в Российскую Федерацию.

Мужчине объявлено о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).