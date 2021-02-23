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20:22 23.02.2021

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

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США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

Посольство США в Украине приветствует действия правоохранителей в отношении бывших высокопоставленных сотрудников "ПриватБанка и считает вручение им подозрений важным шагом в борьбе с коррупцией.

"Поздравляем НАБУ, Офис генпрокурора и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц "ПриватБанка", которым сообщили о подозрениях в растрате миллионов грн украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией", - сказано в сообщении посольства США в Twitter.

Как сообщалось, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка, в частности экс-главе правления Александру Дубилету, вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Владимире Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной. Источник уточнил, что подозрение вручено Яценко лично, а Дубилету и Бычихиной - по почте.

 

Теги: #реакция #сша #приватбанк
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