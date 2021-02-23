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20:09 23.02.2021

Сенат США утвердил Линду Томас-Гринфилд постпредом при ООН

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Сенат США утвердил Линду Томас-Гринфилд постпредом при ООН

Сенат США во вторник утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Линды Томас-Гринфилд на должность постпреда при ООН.

За ее кандидатуру проголосовали 78 человек, против - 20.

Томас-Гринфилд закончила Университет штата Луизиана в сфере искусства, а затем Университет Висконсин-Мэдисон по специальности государственное управление. 68-летняя Томас-Гринфилд работает на дипломатической службе с 1982 года. В разное время была помощником госсекретаря по делам Африки, занимала пост посла в Либерии.

Во время слушаний в сенатском комитете она заявила, что США будут отвечать на агрессивные действия РФ в свой адрес, однако при этом стремиться работать вместе с Россией в СБ ООН, в том числе, по вопросу Ирана. "В то же время нам надо найти способы работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общие интересы. Я жду возможности работать с ними (россиянами - ИФ) по вопросам таким, как например, ситуация в Иране", - заявила Томас-Гринфилд.

При этом она обещала не колебаться в том, чтобы оказывать давление на Россию по таким вопросам, как вмешательство РФ в американские выборы, кибератаки против США или нарушения прав человека.

Теги: #сша #постпред #сенат #оон
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