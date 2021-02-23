Дело о вымогательстве $100 тыс у харьковского пластического хирурга направлено в суд - полиция

Полиция закончила досудебное расследование уголовного производства по факту вымогательства $100 тыс. у пластического хирурга, обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых направлен в суд.

"Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 189 (вымогательство - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все участники группировки находятся под стражей. За вымогательство обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, все четверо подозреваемых - жители Харькова в возрасте от 27-ми до 48-ми лет. Организовал группу 29-летний мужчина, ему помогала его сожительница. На протяжении долгого времени они звонили с угрозами хирургу и требовали у него 100 тыс.долл. Мужчина не обращал внимания на угрозы, пока вымогатели не пригрозили причинить вред его ребенку.

29 августа 2020 года правоохранители задержали организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств ($35 тыс ), а по месту жительства - еще двух членов группы.