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19:55 23.02.2021

Украина призвала ООН оценить экологический ущерб на временно оккупированных территориях Донбасса

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Украина призвала ООН оценить экологический ущерб на временно оккупированных территориях Донбасса

Украина призывает ООН оценить ущерб, причиненный экологии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в частности в связи радиационным загрязнением грунтовых вод после прекращения откачки воды из шахты "Юнком", в которой в 1979 году был осуществлен ядерный взрыв.

"Донбасс становится потенциальным источником техногенной и экологической катастрофы. В 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды из шахты Юнком, где советское правительство произвело ядерный взрыв. В результате радиация уже загрязняет поверхностные и грунтовые воды. Поэтому мы призываем ООН к активному участию в проведении оценки экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе дебатов Генассамблеи ООН во вторник.

Также Кислица отметил, что миротворцы ООН могут сыграть важную роль в мониторинге возобновления контроля Украины над своей государственной границей.

"Мы полностью убеждены в том, что безопасность остается ключевым элементом деэскалации. Пока 400-километровый участок государственной границы в зоне конфликта остается открытым для свободного потока российского вооружения и личного состава, ситуация будет оставаться напряженной и хрупкой. Суверенный контроль Украины над своей государственной границей должен быть возобновлен, и миротворцы ООН, как один из вариантов, могут сыграть важную роль в его мониторинге", - указал он.

Постпред Украины подчеркнул, что Генассамблея ООН не принимает и не примет российскую "мантру" о том, что "дело Крыма закрыто".

"Оно будет закрыто, когда российские войска уйдут, как они вышли в один февральский день из Афганистана", - отметил он.

Кислица напомнил, что 20 февраля - день, когда Россия начала временную оккупацию Крыма; через несколько недель она продолжила свою вооруженную агрессию, осуществив военное вторжение в некоторые части Донбасса. По последним данным ООН, в результате погибло более 13 тыс. человек, в том числе более 3 тыс. мирных жителей, десятки тысяч получили ранения, около 1,5 млн стали вынужденными переселенцами.

"Даже во времена пандемии COVID-19 и вопреки постановлению Совета безопасности 2532 (2020) государство-оккупант стремится уничтожить самобытность украинцев и коренного населения полуострова - крымских татар. Россия уже перебросила в Крым 500 тыс. своих граждан, чтобы уменьшить долю этнических украинцев и крымских татар. С начала его оккупации уже изменилось 25% состава местного населения", - подчеркнул он.

Кислица также пригласил все государства-члены ООН присоединиться к Крымской платформе.

"Украина требует от России прекратить агрессию, вернуться в рамки международного права и уйти с оккупированных территорий Украины. Мы призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее деоккупировать удерживаемые в настоящее время украинские территории, освободить военнопленных и политических заключенных и соблюдать решения международных судов", - сказал постпред.

Кислица выразил убеждение, что совместными усилиями не только будет восстановлена территориальная целостность Украины, но и укреплен авторитет международного права, возвращен мир и стабильность на европейский континент.

"Часто говорят, что история написана чернилами. К счастью, российские законы об оккупации написаны карандашом и будут стерты. Но напомню, что история войн написана кровью. И все виновные будут привлечены к ответственности. Российская Федерация будет нести полную ответственность за все преступления, совершенные против Украины и других стран, в которые она вторглась, и их граждан", - заявил постпред Украины при ООН.

Теги: #оон #донбасс #экология
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