Заседание Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва состоится в июле в Варшаве

Украина, Польша и Литва проведут заседание Межпарламентской ассамблеи в июле в Варшаве.

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил со спикером Сейма Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен и маршалком Сената Республики Польша Томашем Гродзьким повестку дня предстоящего заседания Межпарламентской Ассамблеи, которое состоится в июле 2021г в Варшаве", - сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады во вторник вечером.

Спикер украинского парламента выразил надежду, что на заседании Ассамблеи в Варшаве стороны не только обменяются мнениями и оценками развития ситуации безопасности в регионе, но и согласуют дальнейший формат эффективного взаимодействия парламентов трех стран. По его словам, среди вопросов, которые могут быть внесены в повестку дня заседания, - преодоление последствий пандемии COVID-19, вопросы национального наследия, а также стабильности и безопасности в регионе.

В контексте усиления безопасности, в частности, энергетической, председатели парламентов также обсудили строительство "Северного потока-2".

"Украина много раз испытывала на себе: это не бизнес, это не экономика, а, в первую очередь, это политика и возможность геополитического давления на страны", - подчеркнул спикер Верховной Рады.

По его словам, сегодня Украина, Польша и Литва строят совместное пространство демократии, безопасности и процветания.

"В этом нам способствует взаимное доверие, общие интересы и ценности, которые мы разделяем. В наших силах максимально воплотить в жизнь высокие идеи и реализовать конкретные планы, которые в свое время обусловили создание трехсторонней Ассамблеи", - отметил Разумков.

Он также подчеркнул, что Киев высоко ценит постоянную поддержку со стороны Варшавы и Вильнюса суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.

Председатель Верховной Рады поблагодарил Литву и Польшу за помощь в борьбе с пандемией COVID-19.