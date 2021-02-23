В Житомире в ходе акции в поддержку Стерненко произошла потасовка, задержаны два человека - полиция

В Житомире полицейские устанавливают обстоятельства инцидента во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко возле здания областной государственной администрации во вторник вечером.

"Сегодня, 23 февраля, возле здания областной госадминистрации на площади Королева в г..Житомире состоялась акция граждан в поддержку известного активиста, приговоренного к заключению….Во время массового мероприятия участники демонстрировали намерение поджечь принесенные с собой шины. На замечание полицейских диалога не реагировали, а когда правоохранители попытались забрать шины, препятствовали им", - сообщает Главное управление Нацполиции в Житомирской области.

Отмечается, что двух участников акции правоохранители доставили в отделение полиции для установления их личностей и выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщалось, ранее Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

Представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора Стерненко заявили о намерениях во вторник вечером провести акцию протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис президента Украины. Начало акции анонсировано на 20.00. Также акции запланированы в ряде других городов Украины.