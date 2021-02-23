Российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, один боец ВСУ погиб, двое ранены

Российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника, возле н.п. Зайево погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Также вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песок - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе н.п. Луганское и Авдеевка враг открывал огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово - из автоматических станковых гранатометов. Также вблизи н.п.Шумы враг вел прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.