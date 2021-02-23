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18:15 23.02.2021

В Украине проведут инвентаризацию прибрежных полос для ликвидации опасных объектов

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В Украине создадут интерактивную карту прибрежно-защитных полос с объектами повышенной опасности для их дальнейшей ликвидации.

Как сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины (ГЭИ), ведомство присоединится к разработке карты, а также проведет инвентаризацию участков водных объектов и пойм.

"Создание такой информационной системы крайней важно, поскольку с наступлением паводков мусор и токсичные вещества из опасных объектов могут попасть в реки, которые являются источником питьевой воды для миллионов украинцев. Кроме того, загрязненные и замусоренные реки представляют большую опасность для соседних государств", – цитируется в сообщении глава ГЭИ Андрей Мальованый.

Создание карты с локациями мусорных свалок, складов в прибрежно-защитных полосах позволит общественности контролировать их устранение местными властями, отмечается в сообщении.

Теги: #опасность #гэс #карта
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