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17:56 23.02.2021

Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США в сфере борьбы с коррупцией

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Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США в сфере борьбы с коррупцией

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка стал лауреатом премии Государственного департамента США в сфере борьбы с коррупцией.

"Во всем мире коррупция угрожает безопасности и стабильности, препятствует экономическому росту, подрывает демократию и права человека, разрушает доверие к государственным учреждениям, способствует транснациональной преступности и выкачивает государственные и частные ресурсы. Администрация Байдена признает, что мы добьемся успеха в борьбе с этими проблемами, только работая вместе с преданными партнерами, включая смелых людей, которые отстаивают антикоррупционные усилия, и страны, работающие над выполнением своих обязательств в соответствии с международными антикоррупционными стандартами", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник.

Блинкен подчеркнул, что по этой причине он объявляет новую Международную премию поборников борьбы с коррупцией, признающую людей, которые неустанно трудились, часто перед лицом невзгод, защищая прозрачность, борясь с коррупцией и обеспечивая подотчетность в своих странах.

Лауреатами премии стали 12 человек, в том числе бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Теги: #сша #рябошапка #премия #коррупция
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