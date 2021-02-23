Зеленский подписал закон о компенсациях потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".

Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, а соответствии с законом, отныне к пенсиям, социальным выплатам, стипендиям и зарплатам добавлены такие виды доходов, как сумма индексации денежных доходов граждан, суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья, средства, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.

Также уточнены положения закона Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" относительно источников выплаты компенсации в связи с созданием Фонда социального страхования Украины.

Закон о внесении изменений в закон Украины "О компенсации гражданам в связи с нарушением сроков их выплаты" Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года. Он вступает в силу на следующий день после его опубликования.