Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Решением комиссии был введен красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 00:00 часов 26 февраля 2021 года", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале.

Отмечается, что решением Госкомиссии Ивано-Франковской областной государственной администрации поручено организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, при наличии у лица респираторных симптомов или повышенной температуры тела организовать направление таких лиц в учреждения здравоохранения области для проведения дифференциальной диагностики.

Кроме того, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручено проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных громадах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Также им поручено рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.

Среди прочего Комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры разработать изменения в постановления правительства, после которых наберут силу дополнительные ограничения:

- до 26 февраля 2021 года принять меры по корректировке графиков движения регулярных и не регулярных перевозок межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

- запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 года в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.