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17:26 23.02.2021

Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами – посол в Молдове

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Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами – посол в Молдове

Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, об этом сообщил посол Украины в Молдове Марко Шевченко на состоявшейся во вторник встрече с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой.

"В ходе обсуждения были подтверждены договоренности о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона, только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки "MD" на стекле", - заявил Шевченко.

Согласно сообщению, "собеседники коснулись взаимодействия на государственной границе, торгово-экономического сотрудничества, реализации некоторых инфраструктурных проектов". Они отметили "важность совместной деятельности по актуальным вопросам повестки дня молдово-украинских отношений".

Как уже сообщал "Интерфакс", в соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018г в Тирасполе и Рыбнице были открыты Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС). Тем самым, автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, получили возможность выезжать за рубеж при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD". С тех пор ПРТС выдали более четырех тысяч нейтральных регистрационных номеров.

Украина заявила в начале прошлого года, что намеревается с 1 апреля 2020 года запретить въезд на свою территорию автомобилей с регистрационными номерами непризнанной Приднестровской республики. Но этот срок был отложен до 15 января 2021 года по просьбе молдавской стороны. В середине января правительство Молдовы вновь попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдать правила.

Теги: #автомобили #молдова #приднестровье #украина
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