Черновицкая и Ивано-Франковская области войдут в "красную" зону по COVID-19, еще семь регионов – в "оранжевую"

Черновицкая и Ивано-Франковская области могут войти в "красную" зону эпидопасности, еще семь регионов – в "оранжевую", сообщается на сайте Министерства здравоохранения во вторник.

Согласно сообщению, в Ивано-Франковской области превышаются коэффициент выявления случаев (25,8% при допустимом 20%), уровень госпитализаций (121,4 на 100 тыс. населения при допустимом 60%) эпидпорога (197,8% при допустимом 100%). В Черновицкой области превышается коэффициент выявления случаев (23,2% при допустимом 20%), уровень госпитализаций (78,4 на 100 тыс. населения при допустимом 60%).

В "оранжевую" зону войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, где превышения по одному показателю.

На территории остальных регионов будет действовать "желтая" зона.

Как сообщалось, Кабинет министров с 24 февраля вводит обновленное карантинное зонирование. На территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня эпидопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

"Зеленый" уровень будет устанавливаться одновременно на всей территории Украины и позволит ослабить карантинные ограничения. Он будет достигнут, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее чем 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для региона. Второй показатель – это коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и на антиген менее 5%.

С 24 февраля на всей территории Украины будет действовать "желтый" уровень эпидопасности – это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, общепитам будет разрешено работать на час дольше – до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.

Переход на "оранжевый" уровень возможен, когда хотя бы по одному показателю начнется превышение:

- загруженность коек, обеспеченных кислородом, в медучреждениях для пациентов с COVID-19 более 65%;

- количество тестирований методами ПЦР и на антиген за последние семь дней на 100 тыс. населения менее 300;

- количество госпитализаций пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 на протяжении последних семи дней на 100 тыс. населения более 60;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или с определением антигена более 20% (если со 100 протестированных человек менее 20 будет с COVID-19, то такая ситуация контролируемая);

- рост госпитализаций на протяжении последних семи дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом более 50%.

На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

На "красный" уровень область будет переходить, если есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие же, как при январском карантине.

Запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

- работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

"Красный" уровень в области будет вводится комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.