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17:05 23.02.2021

Зеленский подписал закон об обновлении сведений Государственного земельного кадастра о госгранице Украины

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Зеленский подписал закон об обновлении сведений Государственного земельного кадастра о госгранице Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины", который парламент принял 2 февраля.

"Этот документ позволяет внести в Государственный земельный кадастр сведения о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (редемаркации, делимитации) государственной границы", - сообщает во вторник пресс-служба Офиса президента.

Также, согласно закону, из числа видов документации по землеустройству исключена документация по землеустройству относительно определения и установления в натуре (на местности) государственной границы Украины и др.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины "О землеустройстве" и "О Государственном земельном кадастре".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Теги: #земля #зеленский #кадастр
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