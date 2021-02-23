Киевсовет поддержал назначение уполномоченного по правам людей с инвалидностью - КГГА

Киевсовет поддержал назначение Леси Петровской уполномоченной по правам людей с инвалидностью, за соответствующее решение проголосовали 99 депутатов, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Уполномоченный будет обеспечивать осуществление Киевским городским советом конституционных полномочий по обеспечению соблюдения прав и законных интересов людей с инвалидностью, в том числе, которые получили инвалидность в зоне проведения антитеррористической операции, инвалидов войны", - сообщается на сайте КГГА во вторник.

Как подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко, Киев является первым городом, вводящим пост уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

По словам самой Петровской, в Киеве зарегистрировано 160 тысяч лиц с инвалидностью, а также большое количество людей, которые принадлежат к маломобильным группам населения.

Петровская - депутат Киевсовета, соучредитель ОО "Всеукраинская ассоциация переводчиков жестового языка и людей с инвалидностью".