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16:52 23.02.2021

Киевсовет поддержал назначение уполномоченного по правам людей с инвалидностью - КГГА

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Киевсовет поддержал назначение уполномоченного по правам людей с инвалидностью - КГГА

Киевсовет поддержал назначение Леси Петровской уполномоченной по правам людей с инвалидностью, за соответствующее решение проголосовали 99 депутатов, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Уполномоченный будет обеспечивать осуществление Киевским городским советом конституционных полномочий по обеспечению соблюдения прав и законных интересов людей с инвалидностью, в том числе, которые получили инвалидность в зоне проведения антитеррористической операции, инвалидов войны", - сообщается на сайте КГГА во вторник.

Как подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко, Киев является первым городом, вводящим пост уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

По словам самой Петровской, в Киеве зарегистрировано 160 тысяч лиц с инвалидностью, а также большое количество людей, которые принадлежат к маломобильным группам населения.

Петровская - депутат Киевсовета, соучредитель ОО "Всеукраинская ассоциация переводчиков жестового языка и людей с инвалидностью".

Теги: #киев #инвалидность #кгга #омбудсмен #киевсовет
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