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16:39 23.02.2021

Украина выразила протест РФ в связи с покушением на убийство сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге - МИД

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Украина выразила протест РФ в связи с покушением на убийство сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге - МИД

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"МИД выразило протест МИД РФ из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечения охраны украинских дипучреждений", - написал Николенко в Twitter во вторник.

Как сообщалось, в генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге на военнослужащего Государственной пограничной службы, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал неизвестный мужчина. Он нанес пограничнику два ножевых ранения.

Нападающий оказался гражданином РФ, он был задержан.

 

Теги: #нападение #консульство #мид
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