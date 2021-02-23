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15:51 23.02.2021

СБУ пресекла деятельность хакеров, взламывавших профили чиновников в соцсетях, в том числе, по заказам из РФ

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СБУ пресекла деятельность хакеров, взламывавших профили чиновников в соцсетях, в том числе, по заказам из РФ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которые за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам пользователей.

Как сообщается на сайте СБУ, злоумышленники взламывали аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевской области через подконтрольный виртуальный сервер. Задокументировано, что среди пострадавших от их действий - председатель одного из районных судов области.

По информации спецслужбы, владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в РФ. Его основной клиентурой были граждане РФ и украинские "частные детективы". Сейчас проверяется его возможная связь со спецслужбами страны-агрессора.

Стоимость услуг злоумышленника составляла до $3 тысяч в зависимости от сложности и объемов работы. Для анонимности расчеты производились в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, используемого для получения несанкционированного доступа. Все они будут направлены на экспертизу.

Ведется следствие по ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.

Теги: #сбу #чиновники #хакеры
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