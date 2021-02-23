В Минюсте пояснили суть жалобы Украины на Россию в ЕСПЧ

В новом межгосударственном судовом иске в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) правительство Украины обращается с требованием признать наличие существования в России практики внесудебного применения летальной силы, а именно физического уничтожения лиц, которые, по мнению РФ, "представляют угрозу ее безопасности", сообщается на странице Министерства юстиции Украины в соцсети Фейсбук.

"За период с 2014 года на территории Украины было осуществлено ряд покушений и убийств представителями спецслужб РФ, завербованными ими лицами и представителями российских оккупационных администраций "Л/ДНР", которые вызвали большой резонанс в украинском обществе", - рассказал министр юстиции Украины Денис Малюска.

По его словам, "практика террора с помощью политических убийств применяется Российской Федерацией как на собственной территории, так и на территории других государств, а с начала агрессии РФ и оккупации части нашей страны - и на территории Украины … При этом, Российской Федерацией не только не проводится эффективное расследование, но и принимаются меры по перекладыванию ответственности за такие преступления на другие государства, в том числе на Украину".

Малюска добавил, что Россия, таким образом, нарушает международно-правовые обязательства, в частности права на жизнь, гарантированное статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в связи с чем Украина и обращается с межгосударственным иском против России в ЕСПЧ. Тем самым "Украина открывает очередной участок юридического фронта в противостоянии с Россией в ЕСПЧ".

"Имеющиеся случаи внесудебного применения летальной силы являются достаточными для установления Европейским судом по правам человека факта существования так называемой "административной практики", то есть систематических однотипных нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - дополнил министра его заместитель Иван Лищина.

Как сообщалось, 19 февраля 2021 Украина подала новую межгосударственную жалобу против Российской Федерации по организации ею ряда резонансных покушений и заказных убийств, как на территории Украины, так и на территории государств-членов Совета Европы.

В понедельник, 22 февралю 2021 ЕСПЧ сообщил Правительству Украины, что межгосударственное заявление зарегистрировано под № 10691/21, по нему открыто производство.

На данный момент на рассмотрении в ЕСПЧ уже находятся четыре жалобы Украины против Российской Федерации.

Другими межгосударственными жалобами, которые поданы Украиной против РФ и находятся на рассмотрении Суда, являются следующие: Украина и Нидерланды против РФ, жалобы №№8019/16, 43800/14 и 28525/20, поданы соответственно 1 марта 2014 года, 13 июня 2014 года и 10 июля 2020 года и касаются событий на востоке Украины, включая крушение рейса MH17. Также рассматривается жалоба Украина против РФ в отношении Крыма, жалобы № 20958/14 и 38334/18, поданы 13 марта 2014 года и 10 августа 2018 года, которое было признано частично приемлемым Большой палатой 14 января 2021 года. Кроме того, на рассмотрении находится жалоба Украина против РФ № 55855/18, которая была подана 29 ноября 2018 года и касается морского инцидента в Керченском проливе в 2018 году, который привел к захвату трех украинских военно-морских суден и их экипажи.