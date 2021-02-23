Во Львове задержаны шесть участников митинга после стычки, в которой пострадали четверо полицейских

Четверо полицейских получили травмы в результате столкновения с участниками акции протеста на улице Городоцкой во Львове во вторник, шестерых активных участников доставили в отдел полиции, сообщается на странице полиции Львовской области.

"23 февраля около 10.00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Городоцкой во Львове группа неизвестных лиц проводит акцию… Правоохранители обнаружили около 60 человек, которые вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка. Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события", – говорится в сообщении.

Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.