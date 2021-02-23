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12:42 23.02.2021

В ЕСПЧ поступила еще одна жалоба Украины против РФ

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В ЕСПЧ поступила еще одна жалоба Украины против РФ

Очередная жалоба Украины против РФ поступила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила во вторник пресс-служба институции, где уже на рассмотрении находится четыре жалобы Украинского государства против РФ.

"19 февраля 2021 года правительство Украины подало новую межгосударственную жалобу на Российскую Федерацию в соответствии со статьей 33 (Межгосударственные дела) Европейской конвенции о защите прав человека. Это девятая межгосударственная жалоба, поданная Украиной против Российской Федерации, которая зарегистрирована под №10691/21", - говорится в пресс-релизе.

ЕСПЧ отмечает, что жалоба касается утверждений правительства Украины о продолжающейся административной практике РФ, которая заключается в "санкционированных государством операций по целенаправленным убийствам предполагаемых противников Российской Федерации в России и на территории других государств, включая другие государства-члены Совета Европы, которые расположены за пределами вооруженного конфликта".

"Правительство Украины также утверждает, что Российская Федерация не способна расследовать эти убийства и умышлено (проводит - ИФ) скрытые операции, направленные на срыв попыток найти виновных", - отмечается в пресс-релизе.

В ЕСПЧ сообщили, что правительство Украины заявляет о нарушении как материальных, так и процессуальных аспектов ст.2 (право на жизнь) Конвенции.

Другими межгосударственными жалобами, которые поданы Украиной против РФ и находятся на рассмотрении Суда, являются следующие: Украина и Нидерланды против РФ, жалобы №№8019/16, 43800/14 и 28525/20, поданы соответственно 1 марта 2014 года, 13 июня 2014 года и 10 июля 2020 года и касаются событий на востоке Украины, включая крушение рейса MH17. Также рассматривается жалоба Украина против РФ в отношении Крыма, жалобы № 20958/14 и 38334/18, поданы 13 марта 2014 года и 10 августа 2018 года, которое было признано частично приемлемым Большой палатой 14 января 2021 года. Кроме того, на рассмотрении находится жалоба Украина против РФ № 55855/18, которая была подана 29 ноября 2018 года и касается морского инцидента в Керченском проливе в 2018 году, который привел к захвату трех украинских военно-морских суден и их экипажи.

Теги: #рф #украина #еспч
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