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12:30 23.02.2021

Зеленский поблагодарил Индию за поставку первой партии COVID-вакцины

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Зеленский поблагодарил Индию за поставку первой партии COVID-вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил индийских партнеров за поставку в нашу страну первой партии вакцины Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

В сообщении, опубликованном в Twitter во вторник, глава государства также пообещал начать вакцинацию населения от коронавируса в Украине "как можно скорее".

"Первые 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 прибыли в Украину. Благодарим индийских партнеров за их поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно вместе бороться с COVID", - отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее, самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром во вторник.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые дозы вакцины отправятся в украинские регионы сразу после того, как препарат пройдет растаможку.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Ранее для экстренного применения её также одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

 

Теги: #зеленский #вакцина #индия
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