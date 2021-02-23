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12:01 23.02.2021

В среду в Украине будет прохладно, возможны осадки

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В среду в Украине будет прохладно, возможны осадки

В ближайшие сутки на большей части территории Украины будет господствовать холодный воздух, самые низкие температуры ожидаются на Левобережье; небольшие осадки вероятны на севере и в центре страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 24 февраля, в северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой снег, днем местами с дождем; на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. В западных областях ночью, утром местами туман.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 11-16° мороза ( в Луганской области 16-21°), днем 4-9°мороза; в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; на Закарпатье и Прикарпатье до 12° тепла; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в среду возможен небольшой снег, днем местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 февраля самая высокая температура воздуха днем была (15,8°) в 1990г., самая низкая ночью (-20,7°) в 1888г.

В четверг, 25 февраля, в Украине без существенных осадков, на Правобережье местами туман. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью около 0°, днём 4-9° тепла, в западных областях 10-15° тепла; в восточной и южной частях ночью 3-9° мороза (в Луганской области 10-15° мороза), днём от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в четверг без существенных осадков. Ночью, утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° .

Также ожидается, что в четверг из Западной Европы в Украину начнет поступать теплый атлантический воздух, поэтому в большинстве областей, кроме крайнего востока, существенно потеплеет, особенно в западной части.

Теги: #погода
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