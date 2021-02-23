Правоохранители сообщили о подозрении бывшему топ-менеджеру "Укрзализныци

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в хищении миллионов гривень бюджетных средств одному из бывших топ-менеджеров "Укрзализныци", сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник.

Отмечается, что деньги из бюджета были выделены на ремонт подвижного состава УЗ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. У предприятия были необходимые производственные мощности и квалифицированный персонал. На самом деле работы фактически выполняли работники Укрзализныци с использованием запасных частей неизвестного происхождения. Ремонт осуществлялся в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм" – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что убытки "Укрзализныци" находятся на уровне 58,6 млн грн, из-за чего также была противоправно занижена на 6,4 млн грн налогооблагаемая база.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Продолжается досудебное следствие.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в правоохранительных органах, подозрение вручили бывшему исполняющему обязанности директора Днепропетровского тепловозоремонтного завода.