Генпрокурор заявила об отсутствии политической подоплеки в деле "ПриватБанка"

В деле в отношении бывших высокопоставленных сотрудников "ПриватБанка" о растрате 136 млн грн отсутствует политическая составляющая, отмечает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Подчеркиваю - никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook во вторник.

При этом она отметила, что дела т.н. группы "Приватбанка" – "не единственная траектория движения нашего общего с НАБУ и САП локомотива" и анонсировала предоставление ответов "на все вопросы, которые волнуют общество уже много лет".

"Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем. Уверена, этот намек понятен", - добавила Венедиктова.

Ранее Венедиктова сообщила о вручении подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Владимире Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной. Источник уточнил, что подозрение вручено Яценко лично, а Дубилету и Бычихиной - по почте.