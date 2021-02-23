В Украине приземлился самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) – СМИ

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, доставивший в Украину первую партию (500 тысяч доз) вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) индийского производства.

Об этом в соцсетях сообщают встречавшие самолет журналисты.

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).