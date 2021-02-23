В Хмельницкой области сотрудник патрульной полиции насмерть сбил женщину, материалы переданы в ГБР – Клименко

Сотрудник группы реагирования патрульной полиции был уволен из правоохранительных органов после того, как, находясь в нетрезвом состоянии, насмерть сбил женщину в г.Хмельницкий, после чего скрылся с места происшествия, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже за 40 минут его задержали. Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции. Все собранные материалы мы передаем в ГБР", - написал Клименко на своей странице в Facebook во вторник.