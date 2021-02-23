Из-за коронавируса в Буковели закроют рестораны и усилят карантин

Для предотвращения стремительного распространения коронавируса в Ивано-Франковской области на горнолыжном курорте Буковель закроют заведения общественного питания, усилят масочный режим и меры социального дистанциирования, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации (ОГА).

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневным суточным приростом лиц с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в городе Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей", - подчеркнул глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

Отмечается, что причиной резкого возрастания количества случаев инфицирования коронавирусом на Прикарпатье является "тесное общение, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции".

Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, ОГА определила основные ограничения, которые должны действовать на территории Буковеля во время карантина, среди них: закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе; создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими; соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима; широкое информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

По состоянию на среду, 17 февраля, в области было заполнено уже около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. Его сооружение полностью закончилось 22 февраля.