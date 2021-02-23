Декан Летной академии в Кропивницком задержан на взятке за допуск к прохождению практических занятий

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета в г.Кропивницкий, который за взятки обеспечивал курсантам допуск к полетам, сообщается на сайте спецслужбы.

"Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал, несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $11,5 тыс. Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5 тыс", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие, проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.