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09:54 23.02.2021

На черниговской трассе произошло масштабное ДТП, есть погибшие – патрульная полиция

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На черниговской трассе произошло масштабное ДТП, есть погибшие – патрульная полиция

Авария с участием пяти транспортных средств произошла на 40 км автодороги Киев – Чернигов (часть трассы Е95) возле с.Залесье Броварского района Киевской области в направлении Киева, в результате происшествия есть погибшие и травмированные.

"Патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи. Объезд осуществляется по встречной полосе движения", - говорится в сообщении в Телеграм-канале патрульной полиции во вторник.

В полиции также призвали водителей по возможности воздержаться от поездок по этой трассе в ближайшее время.

 

Теги: #черниговская_область #дтп
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